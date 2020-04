Ghana : La Fondation Merck soutient les travailleurs occasionnels, impactés par le confinement

Les cartons qui contiennent du riz, de l’huile de cuisson, du milo, du sucre, du lait, des tomates en conserve, du poisson en conserve et d’autres articles, leur ont été distribuées selon des protocoles de distanciation physique

La Fondation Merck (www.Merck-Foundation.com), la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne ensemble avec S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana et sa Fondation ont présenté des cartons d’articles de secours à plus de 1000 personnes handicapées, aux personnes vivant avec le VIH / SIDA et aux travailleurs occasionnels et quotidiens, en particulier aux femmes les plus touchées par le confinement due au coronavirus (COVID -19), pour limiter sa propagation au Ghana.

Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation, a expliqué : ” Le confinement pour lutter contre le coronavirus va très durement toucher la plupart des travailleurs occasionnels et quotidiens. Par conséquent, en plus de faire la sensibilisation sur le coronavirus grâce à nos Prix de Reconnaissance des Médias ” Rester à la Maison ”, la Fondation Merck a décidé de soutenir la stratégie des gouvernements africains visant à sauver la vie et les moyens de subsistance des populations dans le but de l’intégrer dans la stratégie de combat COVID-19. Après notre partenariat avec La Première Dame du Ghana, nous allons intensifier cette initiative pour soutenir davantage 600 à 1 000 familles pauvres dans chacun des pays suivants en partenariat avec leurs Premières Dames ; RDC Congo, Niger, Burkina Faso, Zimbabwe, Malawi, Liberia et Sierra Leone dans le but de sauver les moyens de subsistance de milliers de familles avec un accent particulier sur les femmes en Afrique dans les temps du coronavirus dans le cadre de l’initiative ” Séparé mais connecté ” de la Fondation Merck ”.

S.E. REBECCA AKUFO-ADDO, La Première Dame du Ghana et Ambassadrice de Merck Plus Qu’une Mère a soulignée : « Nous remercions la Fondation Merck, notre partenaire pour leur soutien. Nous nous engageons à soutenir les personnes les plus touchées par les confinements actuels dans les épicentres du Grand Accra et du Grand Kumasi, et nous encourageons les autres à s’associer avec nous pour rendre la vie beaucoup plus supportable pour nos personnes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. »

Dr. Rasha Kelej a en outre souligné que « le Ghana et le reste du monde traversent des circonstances exceptionnelles et les diverses institutions et organes impliqués doivent soutenir ceux qui ne sont pas en mesure de supporter les conditions de fermeture de leur commerces afin qu’ils puissent soutenir leur famille, et que la participation positive contribue à la poursuite de ce grand groupe en adhérant aux instructions de santé et à la mise en quarantaine à domicile car au cas où ils ne seraient pas en mesure de le faire, ils devront sortir pour chercher un autre travail, ce qui les expose et expose aussi tout le monde aux risques de transmission de cette infection par le coronavirus ».

Dr. Rasha Kelej a expliqué : ” Je voudrais éclairer sur une question très importante ; La pandémie a entraîné une augmentation horrible de la violence contre les femmes. Les femmes et les filles courent un risque plus élevé de violence domestique en raison des tensions accrues au sein du ménage. De plus, les fermetures d’écoles se traduisent par un fardeau accru de soins informels au sein des familles, affectant plus négativement les femmes que les hommes. Beaucoup de ces femmes sont actuellement prises au piège avec leurs agresseurs, ont du mal à accéder à n’importe quel service de soutien, elles sont seules et souffrent en silence. Par conséquent, la Fondation Merck en partenariat avec les Premières Dames Africaines soutient les travailleurs occasionnels avec un accent particulier sur les femmes dans le cadre de notre campagne phare Merck Plus Qu’une Mère ”.