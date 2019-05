Les pays producteurs de cacao applaudissent !

Le rapport de Cargill Cacao & Chocolat 2017-2018 sur le développement durable (https://bit.ly/2Wc8nhR) souligne les efforts de l’entreprise pour améliorer les conditions de vie des agriculteurs et de leurs communautés dans cinq pays où d’origine elle s’approvisionne en cacao (Brésil, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana et Indonésie).

Télécharger Cargill Country Factsheet – Cameroun : https://bit.ly/2HFXgVq

Télécharger Cargill Country Factsheet – Côte d’Ivoire : https://bit.ly/2JJTI6S

« Ce rapport sur la durabilité souligne les mesures mises en œuvre concernant toute une série de défis dans le secteur cacaoyer, tout en maintenant le producteur au centre de notre politique. Tous nos efforts doivent impérativement générer des bénéfices durables pour les cacaoculteurs, leurs familles et leurs communautés ; nous devons leur donner les moyens de prendre leur avenir en main et de réussir en tant que petites entreprises, tout en protégeant notre planète. » a déclaré Harold Poelma, président de Cargill Cacao & Chocolat.

Cargill concentre ses efforts sur un objectif : celui de parvenir à une chaîne d’approvisionnement plus transparente, en déployant des solutions évolutives basées sur la technologie et les preuves. Les actions récentes ont mis l’accent sur le renforcement des capacités des agriculteurs locaux, l’amélioration de la traçabilité, l’accès des familles de cacaoculteurs à la formation et aux ressources éducatives, l’amélioration des pratiques culturales et la protection des ressources naturelles.

Les principaux jalons, de l’année écoulée, incluent:

La formation aux bonnes pratiques agricoles (BPA) et le coaching de plus de 200 000 cacaoculteurs dans le monde . En Côte d’Ivoire, Cargill a vu les taux d’adoption doubler (de 14 % à 28 %), avec des exploitants agricoles qui ont pu augmenter leur productivité et sont à même de gérer leur exploitation de manière plus durable.

La cartographie polygonale GPS de plus de 110 000 agriculteurs et l’évaluation de 188 065 hectares de forêt à travers la chaîne d’approvisionnement directe en cacao de Cargill (en partenariat avec Global Forest Watch) ont permis de constituer un référentiel sur l’origine du cacao, l’identification des zones à risque de déforestation et la manière de limiter ce risque par des interventions spécifiques.

L’évaluation complète des besoins de 137 nouvelles communautés en Côte d’Ivoire et au Ghana. Elles élaborent actuellement des plans d’action communautaires (PAC), au travers desquels leurs dirigeants peuvent évaluer les besoins locaux, déterminer les ressources disponibles ou les domaines à développer et définir leur propre trajectoire de développement.

La technologie joue un rôle essentiel dans l’information et l’accélération de notre impact sur le terrain. Grâce aux moyens de paiement numérique, les agriculteurs reçoivent pour l’achat de leurs fèves un paiement sécurisé en temps et en heure., tandis que le système numérique de gestion des coopératives de Cargill permet aux producteurs et aux organisations agricoles de gérer leurs opérations comme des entreprises.

L’intégration de la technologie tout au long de la chaîne d’approvisionnement favorise également une plus grande confiance et une plus grande transparence depuis les fèves de cacao jusqu’à la tablette de chocolat. Les données issues du déploiement de la cartographie polygonale GPS et des solutions de suivi électronique des fèves permettent à Cargill de mieux concevoir et déployer ses programmes de développement durable. En conséquence, nos clients sont capables de répondre à la demande des consommateurs pour des produits responsables.

Le rapport reflète cette année l’approche globale de Cargill en matière de développement durable, qui prend en compte de nombreuses questions distinctes mais interconnectées et encourage la collaboration entre parties prenantes au bénéfice du développement d’un secteur cacaoyer durable et prospère. Il met aussi en lumière les progrès accomplis dans l’atteinte des cinq objectifs de développement durable (https://bit.ly/2JyKWJi), alignés avec les objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU (https://bit.ly/1BSEj9K), et adoptés par Cargill Cacao & Chocolat en 2017. Ces objectifs font partie du programme « Cargill Cocoa Promise » (https://bit.ly/2ybmLqU), l’engagement de l’entreprise à améliorer les conditions de vie des cacaoculteurs et de leurs communautés.

« Nous pensons que le cheminement vers des pratiques commerciales durables dépasse de loin ce que les actions ou les intérêts d’une seule entreprise permettent d’envisager. En nous associant à d’autres organisations et en tirant parti de nos atouts respectifs, nous pouvons parvenir, ensemble, à une transformation profonde et durable » a ajouté M. Poelma.