Ghana: suspension des achats de volaille depuis 5 pays d’Europe

Au Ghana, les achats de volaille et de produits de volaille depuis l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni et la Russie sont désormais interdits. En cause notamment, l’épidémie de grippe aviaire qui sévit dans ces 5 pays, rapporte Ecofin.

Au Ghana, l’exécutif a interdit le 10 novembre dernier, les importations de poulets congelés, d’œufs à couver, de poussins d’un jour, de produits de volaille et d’aliments pour volaille depuis 5 pays d’Europe touchés actuellement par une épidémie de grippe aviaire de type H5N8. Les fournisseurs concernés par cette restriction commerciale sont les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni et la Russie.

Dans un communiqué, Robert Ankobiah, directeur par intérim au ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture, indique que les permis accordés précédemment pour les importations depuis ces pays sont désormais invalidés.

Il faut noter que cette décision ne devrait avoir qu’un impact limité sur l’approvisionnement du marché ghanéen étant donné que près de 70 % des importations totales du pays proviennent du Brésil et des USA.

Au Ghana, l’industrie avicole n’arrive pas à répondre à la demande grandissante des consommateurs surtout urbains en raison de nombreux obstacles comme les coûts prohibitifs de l’alimentation animale et de l’énergie.

Le pays qui consomme près de 200 000 tonnes de viande de volaille par an dépend à plus de 75 % des importations pour la satisfaction de ses besoins selon les données du Département américain de l’agriculture (USDA).