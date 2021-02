Ghannouchi: «Il faudra plus d’une décennie pour effacer les dégâts de la dictature»

Le changement apporté par la révolution est indéniable, mais il faudra plus d’une décennie pour venir à bout des dégâts causés par des années de dictature, selon le président du Parlement et co-fondateur du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi.

- Publicité-

Il a souligné que les réformes prennent du temps et que la crise doit être envisagée dans le contexte plus large de la géopolitique, du terrorisme, de la récession mondiale, de l’atonie chronique de la croissance et de la pandémie de coronavirus.

« Le système électoral que nous avons instauré depuis les premières élections après la révolution a conduit à la fragmentation du système politique et a empêché l’émergence de fortes majorités qui peuvent assumer leurs responsabilités dans le gouvernement et peuvent, à leur tour, être tenues responsables par le peuple », a admis Ghannouchi.

« Nous devons réformer le système électoral si nous ne voulons pas que notre démocratie s’effondre », a-t-il dit.