Ghannouchi : La confiance est ébranlée

Le chef du mouvement Ennahdha et président de l’Assemblée des représentant du peuple, Rached Ghannouchi, a déclaré, lundi soir, que la confiance au sein de la coalition gouvernementale est ébranlée après que le mouvement Echaaab et le parti Tahya Tounès ont voté contre Ennahdha.

S’exprimant dans une interview à Nessma Tv, il a estimé qu’« il n’est pas dans l’ordre des choses que des partis au pouvoir votent les uns contre les autres et s’attaquent les uns les autres ».

Il a affirmé que la Tunisie a besoin de stabilité gouvernementale, ce qui implique l’existence de partis qui privilégient l’intérêt du pays au détriment de leurs divergences idéologiques ».

Ila encore souligné que la situation normale est celle où le premier et le second parti doivent se trouver ensemble au pouvoir ».