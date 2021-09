Ghannouchi ne désarme pas, et appelle à « la lutte pacifique » contre le « pouvoir absolu »

« La seule option aujourd’hui est la lutte, naturellement la lutte pacifique, car nous sommes un mouvement civil. Ennahdha, les autres partis et la société civile se battront pour récupérer leur Constitution et leur démocratie », a indiqué Rached Ghannouchi qui commentait les dernières mesures prises par le chef de l’Etat tunisien Kais Saïed, dans un entretien avec l’agence de presse français AFP et rapportée par Le Point.

Il assure qu’Ennahdha, principale force parlementaire dans l’assemblée suspendue par Saïed, « va participer à toute mobilisation pacifique visant à remettre la Tunisie sur les rails de la démocratie ».