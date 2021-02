Ghannouchi: «Saied n’est pas qualifié pour rejeter les nominations des ministres et son rôle est symbolique»

Le président de la République en Tunisie n’a pas le droit d’entériner ou de rejeter la nomination des ministres du gouvernement car son rôle est « symbolique », a déclaré le président du Parlement, Rached Ghannouchi.

« Le président refuse de permettre à la nouvelle équipe de ministres de prêter serment, et il rejette donc le remaniement ministériel », a déclaré Ghannouchi dans une interview virtuelle sur Zoom.

« Le président estime qu’il a le droit d’accepter la nomination de certains ministres et d’en rejeter d’autres. C’est le problème de la confusion entre le système présidentiel et le système parlementaire ».

Ghannouchi, chef du mouvement Ennahdha, qui a remporté les élections de 2019, a déclaré : « Nous avons un système parlementaire et le rôle du président est symbolique, et non constructif. La question de la gouvernance et du gouvernement relève au parti au pouvoir et principalement de la responsabilité du chef du gouvernement « .