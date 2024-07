Giorgia Meloni ravie par la poussée historique du RN en France

La « diabolisation » de l’extrême droite ne fonctionne plus, s’est réjouie lundi la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le 1er juillet 2024, au lendemain du score historique du Rassemblement national au premier tour des législatives en France.

« La tentative constante de diaboliser les gens qui ne votent pas à gauche (…) est un piège dans lequel tombent de moins en moins de gens », a déclaré la cheffe du parti post-fasciste Fratelli d’Italia à l’agence Adnkronos.

« Nous l’avons observé en Italie, on le voit de plus en plus en Europe et dans tout l’Occident », a ajouté Giorgia Meloni, arrivée au pouvoir en octobre 2022 et sortie renforcée des européennes remportées avec 28 % des voix.« Meloni va tenter de jouer un rôle plus important dans les équilibres du Parlement européen »

« J’adresse mes compliments au Rassemblement national et à ses alliés pour leur score au premier tour », a affirmé cette adversaire résolue du président Emmanuel Macron. Elle s’est aussi félicitée que « pour la première fois les Républicains eux aussi se dirigent vers une non-participation au prétendu “front républicain” ».

« J’ai toujours souhaité la fin en Europe des vieilles barrières entre les forces alternatives à la gauche et il semble qu’en France aussi on aille dans cette direction », a noté Giorgia Meloni, elle-même alliée au sein de son gouvernement au parti conservateur fondé par Silvio Berlusconi, Forza Italia, membre du Parti populaire européen à Strasbourg, et à la Ligue anti-migrants et souverainiste de Matteo Salvini.

