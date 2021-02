Gouvernement-INLUCC: Coordination en matière de lutte contre la corruption

Les services de la Fonction publique à la présidence du gouvernement et l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) ont convenu d’organiser des réunions de suivi périodiques et conjointes en vue d’institutionnaliser et maintenir la coordination en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption.

La ministre auprès du chef du gouvernement chargée de la Fonction publique, Hasna Ben Slimane, et le président de l’INLUCC Imed Boukhris, se sont réunis jeudi pour discuter du processus d’élaboration de la stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption 2022-2026 et l’application de la politique nationale en la matière.

Les deux parties ont, également, passé en revue les domaines de coordination entre les services du ministère, l’instance et divers autres intervenants dans le processus, de manière à appuyer les efforts nationaux dans ce domaine.

