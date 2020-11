Grève sans préavis à la STIR

Les ouvriers de la Société tunisienne des industries de raffinage ont observé ce matin, 30 novembre 2020, une grève sans préavis, empêchant le ravitaillement des camions transporteurs de carburant.



Sami Louati, membre de la Fédération du pétrole et des produits chimiques, a indiqué que cette grève était prévisible et qu’il a avait mis en garde le ministère de l’énergie, contre une éventuelle action protestataire.



Il a ajouté à Mosaïque fm, que les ouvriers de la STIR veulent des éclaircissements sur la situation financière de la société et réclament le versement des primes de rendement à titre de 2020 ainsi que la mise en place de la grille des promotions de 2019.

- Publicité-