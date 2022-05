Hajj : Près de 5000 places pour les pèlerins tunisiens cette saison

L’Arabie Saoudite a accordé 4972 places aux pèlerins tunisiens pour cette saison du Hajj, contre une moyenne de 11 mille au cours des années précédentes, avec un âge maximum de 65 ans et des procédures sanitaires relatives au Covid-19 à suivre, dont un schéma vaccinal précis et un test négatif à délivrer 72 heures avant le départ.

Dans une déclaration à l’agence TAP, mardi, en marge d’une visite à Monastir, le ministre des Affaires religieuses Ibrahim Chaibi a indiqué qu’une délégation représentant la commission d’inspection, la commission des marchés, le ministère des Affaires religieuses, la Société des services nationaux et des résidences et les divers partenaires, s’est rendue sur les lieux saints pour inspecter les hôtels où séjourneront les pèlerins Tunisiens.

Il a affirmé que son département veille à réduire le coût du Hajj, qui n’a pas encore été annoncé, et à coordonner avec la Banque centrale de Tunisie pour éviter les répercussions du taux de change sur le coût.

Il a également indiqué qu’un calendrier des voyages aller-retour vers La Mecque et Médine a été fixé. Les vols vers les lieux saints seront assurés par Tunisair et Saudi Airlines.

Le ministre était en déplacement dans le gouvernorat de Monastir pour présider, à Ksar Hellal, la cérémonie de remise des prix aux lauréats d’un concours régional de mémorisation du Coran.