Hamas ne peut pas être détruit, c’est une idée », reconnaît le porte-parole de l’armée israélienne

« Le Hamas ne peut être détruit. Le Hamas est une idée », a déclaré mercredi le porte-parole de l’armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, dans une interview accordée à la chaîne israélienne Channel 13. « Ceux qui pensent qu’on peut le faire disparaître se trompent. Il s’agit des Frères musulmans.

En envoyant un message clair aux dirigeants politiques, Hagari a conseillé : « Ce que nous pouvons faire, c’est favoriser quelque chose de plus que les Frères musulmans : « Ce que nous pouvons faire, c’est encourager quelque chose de nouveau pour remplacer le Hamas. Quelque chose qui fera prendre conscience à la population que quelqu’un d’autre distribue la nourriture et gère les services publics. De qui s’agit-il ? De quoi s’agira-t-il ? C’est aux dirigeants politiques d’en décider. Mais pour vraiment affaiblir le Hamas, c’est la voie à suivre ».

Interrogé sur la possibilité que l’Autorité palestinienne soit une alternative au Hamas et prenne le contrôle de Gaza, Hagari a répondu : « Je ne discute pas des alternatives : « Je ne discute pas des alternatives ; c’est à l’échelon politique d’en décider et à Tsahal de les mettre en œuvre. Mais l’idée que le Hamas peut être détruit, qu’il peut être éradiqué, ne fait qu’induire le public en erreur. Si nous n’apportons pas autre chose à Gaza, nous nous retrouverons à nouveau avec le Hamas.

Le bureau du Premier ministre Netanyahou n’a pas tardé à réagir. « Le cabinet de sécurité, présidé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a défini la destruction des capacités militaires et administratives du Hamas comme l’un des objectifs de la guerre. L’armée israélienne s’est bien sûr engagée à atteindre cet objectif », a déclaré le cabinet du Premier ministre dans un communiqué.

