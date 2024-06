Hamas : Pas de progrès dans l’accord sur les otages

Un haut responsable de Hamas, Oussama Hamdan, a déclaré samedi qu’il n’y avait pas eu de progrès dans les négociations sur le cessez-le-feu avec Israël au sujet de la guerre de Gaza.Hamas est toujours prêt à « traiter positivement » toute proposition de cessez-le-feu qui mettrait fin à la guerre, a déclaré Hamdan lors d’une conférence de presse à Beyrouth.Il a également détaillé les besoins des civils de Gaza pendant la guerre, dont au moins 500 camions d’aide par jour, et a accusé Israël d’empêcher l’entrée de l’aide et de placer la bande de Gaza dans un état de grande famine.Si Hamdan a accusé Israël de créer une famine, il a également accusé Israël d’imposer des conditions qui créent un « risque élevé de famine dans toute la bande de Gaza » et des « restrictions à l’accès humanitaire ».

