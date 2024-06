Hamas  prêt à « s’engager positivement » sur la base d’un cessez-le-feu permanent

Hamas se dit prêt à « s’engager de manière positive et constructive dans toute proposition » basée sur « un cessez-le-feu permanent ».

« Hamas voit d’un bon œil les remarques du président américain Joe Biden dans son discours d’aujourd’hui et son appel à un cessez-le-feu permanent, au retrait des forces d’occupation de la bande de Gaza, à la reconstruction et à l’échange de prisonniers », peut-on lire dans un communiqué.

Hamas a ajouté qu’il souhaitait « le retour des personnes déplacées dans leurs foyers dans toute la bande de Gaza et la conclusion d’un accord sérieux d’échange de prisonniers si l’occupant [Israël] s’engage explicitement à le faire ».

« Nous considérons que cette position américaine et les convictions régionales et internationales sur la nécessité de mettre fin à la guerre contre Gaza sont le résultat de la fermeté légendaire de notre peuple et de sa résistance courageuse », a déclaré Hamas.