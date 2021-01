Hausse de 2,6% de l’investissement déclaré dans le secteur industriel

L’investissement déclaré dans le secteur industriel a augmenté de 2,6%, durant les onze mois 2020, pour atteindre le montant de 2712,6 MD contre 2642,7 MD, lors des onze mois 2019, selon le bulletin de conjoncture du mois de novembre 2020, publié par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Le nombre de projets déclarés a atteint 3102 au cours des onze mois 2020 contre 3512 lors des onze mois 2019, soit une baisse de 11,7%.

Ces projets permettront la création de 47041 postes d’emplois contre 48237 postes d’emplois durant les onze mois 2019, soit une baisse de 2,5%.

Les investissements relatifs aux projets dont le coût est supérieur à 5 MD, ont enregistré une augmentation de 16%, évoluant de 1620,4 MD au cours des onze mois 2019 à 1879.8 MD durant les onze mois 2020.

Ils génèreront 16024 postes d’emplois contre 14228 postes d’emplois durant les onze mois de l’année 2019, soit une hausse de 12,6%.

Les projets de 5 MD et plus qui ne représentent que 3,8% du nombre des projets déclarés et 34,1% du nombre des emplois, totalisent 69,3% de l’ensemble des investissements déclarés.

Les investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat sont passés de 897,8 MD durant les onze mois de l’année 2019 à 969 MD durant la même période de l’année 2020, enregistrant ainsi une augmentation de 7,9%. Cette augmentation résulte de la hausse de 62,7% enregistrée au niveau de l’investissement 100% étranger (690,5 MD contre 424,4 MD pendant les onze mois de l’année 2019).

En revanche, les investissements de partenariat sont passés de 473,6 MD à 278,3 MD pendant les onze mois de l’année 2019 (-41.2%).