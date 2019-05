Hausse du nombre des PME de 6,62%, en 2017

Le nombre des PME tunisiennes employant de 6 à 250 salariés, a augmenté de 6,62%, durant l’année 2017, alors que leur croissance annuelle moyenne était de seulement 1,51%, depuis 2010, selon des statistiques du baromètre MIQYES de la santé de la PME.

Initié par la CONECT, ce baromètre, qui se réfère à des statistiques de l’INS, a fait état d’une hausse sensible du nombre des entreprises en général de 4,19%, en 2017. Sur les 771 mille entreprises privées, recensées en Tunisie, en 2017, 87% sont unipersonnelles, 9% emploient entre 1 et 5 salariés, 2%, font travailler entre 6 et 200 salariés alors que seulement 0,11% emploient plus que 200 salariés.

Partant de ce constat, la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie considère que la population des PME (entre 6 et 200 employés), ” se positionne aujourd’hui, comme un véritable levier de l’économie tunisienne aussi bien pour la croissance, l’export, l’investissement, l’emploi que pour l’innovation “.

“Malgré toutes les difficultés que rencontrent les PME/TPE Tunisiennes, ces dernières restent optimistes croyant à un avenir meilleur. Il faudra que le gouvernement et les administrations encouragent les sociétés tunisiennes, notamment les PME, à innover et à se développer davantage aussi bien en Tunisie qu’à l’international, et ce pour le bien de toute l’économie nationale “, a souligné la Confédération.

Lancé en 2017, le baromètre vise à ” mettre en lumière les réalités et les perspectives de la PME, cheville ouvrière de l’économie tunisienne “. Il a permis de faire état, dans ses précédentes éditions 2016 et 2017, des entraves bloquant l’activité de ces entreprises, que ce soit d’ordre managérial (spécifiques à la nature du tissu entrepreneurial tunisien), que d’ordre institutionnel et environnemental (liés au climat des affaires, aux conditions du marché, et à l’accès au financement).

Pour l’édition 2018, le MIQYES comprendra deux versions. La première ciblera les PME employant de 6 à 200 salariés, et la seconde s’intéressera aux TPE employant entre 3 et 9 salariés.