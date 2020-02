Hayet Omri parmi les six femmes les plus influentes au monde arabe

Hayet Omri, députée à l’Assemblée des Représentants du Peuple et chercheuse, a été choisie parmi les six femmes les plus influentes au monde arabe, lors du congrès des femmes ingénieures Arabes qui s’est tenu 6 fevrier 2020 à Koweït début février.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Omri a estimé que sa sélection parmi les femmes les plus influentes au monde arabe est un honneur pour la Tunisie.

Omri a présidé la commission des femmes ingénieures tunisiennes de l’union arabes des femmes ingénieures. Chaque pays est représenté par un candidat nommé par l’ordre des ingénieurs, a-t-elle rappelé, exprimant son aspiration à ce que la Tunisie accueille la conférence de l’Union des ingénieurs arabes au cours de l’année prochaine.

Elle a souligné que les perspectives de coopération entre la Tunisie et les pays arabes dans l’embauche d’ingénieurs sont fructueuses. ” Les compétences tunisiennes sont sollicitées à l’étranger, d’autant plus que les estimations indiquent que 3000 ingénieurs émigrent à l’étranger à la recherche d’importantes opportunités d’emploi “, a-t-elle tenu à souligner.

Le conseil arabe de la femme, relevant de la ligue arabe avait sélectionné Omri parmi les 100 femmes les plus influentes dans le monde arabes en 2017 et en 2018.