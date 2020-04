L’ODA appelle les pays arabes à créer fonds pour financer l’agriculture

L’organisation Arabe pour le Développement Agricole (ODA) a appelé les pays arabes à mettre en place un mécanisme ou un fonds régional afin de financer l’agriculture, durant cette pandémie du Covid-19.

Dans un communiqué publié, récemment, l’ODA a fait savoir qu’une étude a été élaborée afin de fixer les parties bénéficiaires de ce mécanisme et les modes de financement.

L’Organisation a, par ailleurs, évoqué, une nouvelle fois, la possibilité de créer un programme arabe consacré à l’alimentation. L’objectif étant d’aider les victimes des catastrophes naturelles et des crises alimentaires et de promouvoir l’investissement agricole arabe.

L’ODA a, d’autre part, souligné l’importance d’encourager davantage les petits et moyens projets agricoles dans la mesure où la plupart des producteurs dans le monde arabe sont des petits exploitants. Elle a également appelé à soutenir la femme agricole et à développer le commerce agricole.