Hichem Mechichi : La vie culturelle est en voie de reprendre son rythme normal

Le Chef du gouvernement, Hichem Mechicihi, s’est rendu, mercredi après-midi, à la Cité de la Culture où il a assisté à un spectacle musical organisé au théâtre des régions du Théâtre de l’Opéra.

Le spectacle a été interprété par la chanteuse Aida Niati, en compagnie d’un orchestre dirigé par le maestro Mohamed Bouslama.

Le Chef du gouvernement était accompagné notamment par Habib Ammar, ministre du Tourisme et de l’Artisanat et ministre des Affaires Culturelles par Intérim et Imen Zahouani Houimel, ministre de la Femme, de la Famille et des Seniors.

Cette visite coïncide avec la reprise a reprise totale dans le secteur culturel et artistique, démarrée depuis le lundi 08 mars dans le respect du protocole sanitaire.

Mechichi a déclaré aux médias présents que « la reprise a été décidée par le Gouvernement en concertation avec le comité scientifique de lutte contre le coronavirus ».

«Dans ce contexte sanitaire difficile, la Tunisie ne peut pas continuer à vivre sans la culture et les créateurs ne peuvent pas non plus rester cloitrés chez eux », a-t-il dit.

«Si les indicateurs sanitaires continuent de s’améliorer, les manifestations culturelles et artistiques, prévues pour le mois de Ramadan et la saison estivale, pourront reprendre leur rythme habituel, a-t-il ajouté.

Mechichi a encore affirmé que « la dynamisation de l’action culturelle et l’encouragement des artistes et des créateurs figurent au coeur du plan de relance du gouvernement ». Il a fait savoir que « les acteurs culturels, largement impactés par la pandémie de la Covid-19, directement ou indirectement, ont le plus besoin de soutien et d’encouragement en cette conjoncture sanitaire délicate ».

A cet effet, le Chef du Gouvernement a recommandé de « veiller à l’application rigoureuse du protocole sanitaire, soulignant que le gouvernement a une confiance totale en l’aptitude des divers intervenants à s’acquitter pleinement de leur mission ».