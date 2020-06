Hydrocarbures : La production journalière élevée à 12530 Tep, en dessous des prévisions !

La production journalière d’hydrocarbures s’est élevée à 12530 tonnes équivalent pétrole (Tep), le 17 juin courant, selon les indicateurs publiés par la Direction Générale des hydrocarbures, publiés vendredi, sur la page du ministère de l’Energie, des mines et de transition énergétique.

Ces indicateurs font ressortir une production du gaz commercial à hauteur de 6871 Tep, de pétrole de l’ordre de 5269 Tep, et du GPL de 389 Tep.

Selon la Direction des hydrocarbures, la production est « en dessous des prévisions annuelles », à cause du retard enregistré pour le démarrage des travaux de développement des trois puits situés sur la concession « Halk El Menzel », la suspension des opérations de forage à cause de la pandémie du coronavirus, et le report des programmes de travaux de forage… sur les concessions Ashtart, Maamoura, Baguel, Ghrib et Gremda.

Pour rappel, l’Observatoire National de l’Energie et des Mine a annoncé, récemment, que le déficit mensuel de la balance commerciale énergétique s’est réduit de 8%, à fin avril 2020, pour s’établir à 1923 millions de dinars (MD), et ce, en tenant compte de la redevance du gaz algérien exporté.