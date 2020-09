Hydrocarbures : Les prix de l’essence et du gasoil restent inchangés

La Commission technique chargée de la fixation et du suivi des prix de vente des produits pétroliers a décidé de maintenir inchangés les prix de vente de l’Essence sans plomb, du gasoil normal et du gasoil sans soufre suite à sa réunion mensuelle tenue le 7 septembre 2020, a annoncé lundi, le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines.

Ces prix resteront à 1915 millimes/litre pour l’Essence sans plomb, 1470 millimes/litre pour le gasoil normal et 1700 millimes/ litre pour le gasoil sans soufre.

Les prix des autres produits pétroliers restent inchangés, a encore précisé le ministère.