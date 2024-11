Il n’est pas nécessaire de réviser la nouvelle loi sur l’investissement, mais plutôt de concevoir une loi horizontale en la matière

«Il n’est pas nécessaire de réviser la nouvelle loi sur l’investissement, mais plutôt de concevoir une loi horizontale regroupant entre 10 et 15 textes juridiques se rapportant au domaine de l’immobilier, à l’article 96 du Code pénal, au Code des sociétés commerciales, au Code des changes, et au Code de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme. L’objectif est d‘impulser l’investissement, en attendant la publication de textes portant sur l’investissement », a indiqué le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), Aslan Ben Rejab, vendredi, dans une déclaration à l’agence TAP.

Intervenant en marge d’une journée d’information, organisée, vendredi, à Sfax, à l’initiative de la Confédération, en partenariat avec la Douane tunisienne, Ben Rejeb s’est félicité des dispositions portant sur l’investissement dans le projet de Loi de Finances pour l’année 2025.

Il a noté, aussi, que « la dernière circulaire portant sur les mesures visant à accélérer la réalisation des projets et à stimuler l’investissement, adressée par le Chef du Gouvernement aux ministres, gouverneurs et autres responsables, les invitant à œuvrer à résoudre les problèmes économiques rencontrés par l’entreprise tunisienne, constitue une étape très positive ».

D’après lui, « nous n’avons pas besoin de lois et de nouveaux textes juridiques pour booster les investissements, mais nous devons prendre des mesures spécifiques dans certains secteurs, à l’instar de l’immobilier, des marchés publics…, afin d’améliorer le climat des affaires en Tunisie ».

- Publicité-