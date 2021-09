« Il n’est possible de parler de la fin du coronavirus ». Dixit Souhail Alouini

Le médecin spécialiste en chirurgie pédiatrique et ancien président de la commission parlementaire de la santé, Souhail Alouini, a indiqué aujourd’hui, mardi, qu’il n’est possible de parler de la fin de la pandémie du Coronavirus et de contrôler l’ensemble de la situation épidémiologique, que lorsque les nouvelles souches mutées du virus cessent d’apparaître pendant une longue période.

Il a ajouté, dans une déclaration à l’Agence TAP aujourd’hui, mardi, que de nombreuses souches du virus sont récemment apparues et font l’objet d’un suivi dans les milieux scientifiques et de santé à travers le monde.

Parmi ces souches, Alouini a fait référence au mutant « Mu », apparu en janvier 2021 en Colombie, ainsi que de nombreux autres mutagènes qui se sont propagés au cours de la période précédente, suscitant une inquiétude en raison de leur propagation rapide, tels que les variants alpha, bêta, gamma et delta, qui se sont répandus dans le monde entier.

Il a indiqué que le variant Delta reste la souche dominante en Tunisie aujourd’hui et a causé de nombreuses contaminations et décès.

Alouini a précisé que la situation épidémiologique en Tunisie connaît une légère stabilité, qu’il faut saisir pour intensifier la campagne de vaccination afin d’éviter une nouvelle vague provoquée par l’émergence d’une nouvelle souche mutée.

Il a recommandé de faire preuve de prudence au cours de la période actuelle, qui s’est caractérisée par un taux de positivité inférieur à 10 pour cent, après avoir atteint un niveau élevé dans la case des 30 pour cent il y a près de 3 mois.

Le spécialiste en chirurgie pédiatrique a souligné la nécessité de faire preuve de prudence, notamment après la levée du couvre-feu, qu’il considère comme un signe de retour progressif à la vie normale.

Il a signalé l’importance de la deuxième dose de vaccin anti-Covid-19 pour une meilleure protection contre le coronavirus.