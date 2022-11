Il n’y aura pas de cession d’entreprises publique. C’est Saïed qui l’affirme au FMI

Les équilibres financiers de l’Etat ont été évoqués au cours de la dernière audience du Président de la République avec la cheffe du gouvernement, hier mercredi 9 novembre 2022. Saïed a ainsi affirmé s »on souci d’aborder ces questions avec une nouvelle approche basée sur la justice et l’équité et que l’État ne doit pas abandonner son rôle social ». Il a surtout annoncé de manière officielle que « il y aura pas de cession d’entreprises et établissements publics , comme certains le prétendent,».

On rappelle que le directrice du FMI, Kristalina Georgieva disait le 21 octobre dernier sur Sky News « la privatisation des entreprises publiques est une intention formulée et proposée par les autorités tunisiennes »