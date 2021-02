Ils pourront payer leurs cotisations sociales en ligne !

« Les Tunisiens travaillant à l’étranger dans le cadre de la coopération technique n’auront plus à se déplacer aux bureaux de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et pourront, prochainement, payer leurs cotisations sociales en ligne », a annoncé vendredi, le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi.

« A travers le nouveau site de la CNRPS, il sera possible de retirer les certificats en ligne et les employeurs pourront aussi faire leurs déclarations en ligne et payer leurs contributions par prélèvement bancaire », a-t-il indiqué en marge de sa participation au séminaire des responsables régionaux et locaux de la CNRPS.

Trabelsi a ajouté qu’un décret gouvernemental portant sur l’échange électronique des données entre la CNRPS et l’employeur public sera publié bientôt.

Il a, par ailleurs, signalé que la CNRPS a entamé la réalisation du projet de la plateforme de comptes individuels qui lui permettra de simplifier et d’améliorer les services rendus à ses affiliés.

Dans ce contexte, le ministre a souligné qu’il a été convenu, avec la poste tunisienne, de généraliser la distribution des pensions de retraite à travers ses différents distributeurs automatiques.

D’autre part, il a indiqué que le gouvernement œuvre, dans le cadre du dialogue avec les parties sociales, à faire prévaloir l’intérêt général pour promouvoir les réformes dans le secteur de la sécurité sociale et maintenir les équilibres financiers tout en préservant les acquis et les droits des affiliés.

Trabelsi a souligné l’importance de mobiliser tous les efforts et toutes les expertises de la CNRPS pour relever le défi de la transition numérique qui ouvrira de nouvelles perspectives à la Caisse.