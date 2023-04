Immobilier : Le loyer moyen des appartements monte de 2,6%

Le site de l’immobilier tunisien «Mubawab» vient de publier les résultats de son dernier «Tensiomètre locatif» pour le deuxième semestre de l’année 2022. Un travail qui relate la dynamique du marché de la location longue durée au niveau national.

D’après l’étude de la plateforme digitale de référence dans le secteur immobilier national, 38 % des annonces sur le portail de «Mubawab.tn» sont des locations longue durée, dont 47 % sont relatives à des appartements proposés à la location. De même, 42 % des visiteurs de «Mubawab.tn» sont à la recherche d’une location longue durée et 75 % des personnes souhaitant louer sont à la recherche d’un appartement.

En outre, ces observations correspondent à des logements destinés exclusivement à l’habitation et à la location, annoncés sur le portail entre juillet et décembre 2022. D’autre part, les biens à usage commercial, les biens fonciers, les fermes et biens à la vente sont exclus. Les prix moyens sont calculés par zone géographique, dans l’ensemble, et pour chacun des segments retenus pour les appartements vides, anciens et neufs et pour toute configuration, sur la base des annonces de location publiées sur Mubawab.tn.

Selon le «Tensiomètre locatif», le loyer moyen d’un appartement vacant en Tunisie a enregistré une évolution annuelle de 2,6%. Ce taux traduit une demande croissante de la location de ce type de bien. Ceci est dû principalement à l’augmentation du coût d’acquisition ou encore de construction d’un bien immobilier. La superficie disponible sur le marché locatif s’est élargie de 1,6%. Au deuxième semestre, les prix de la location sont restés stables, comparés au semestre précédent, avec une légère baisse de 0,4%.

La Marsa , zone la plus chère

Sur le Grand-Tunis, le loyer moyen par typologie montre que la zone la plus chère reste La Marsa où le loyer moyen d’un appartement S+1 est de 1.930 DT et celui d’un S+3 est de 2.660 DT. La deuxième place est attribuée aux «Jardins de Carthage» (1.475 DT pour un S+1 et 2.400 DT pour un S+3). L’on retrouve par la suite respectivement «Ain Zaghouan nord», «La Soukra», «El Aouina», «Chotrana I», «Cité Ennasr II», «Boumhel» et enfin «La Nouvelle Médina».

Aux «Jardins de Carthage», l’intervalle de superficie 70m²- 80m² est le plus demandé, suivi par les 130m²-150m². Ce dernier représente la marge de superficie la plus offerte sur cette zone. Les superficies les moins disponibles, mais aussi les moins recherchées sont celles supérieures à 190m². Concernant les typologies, l’offre et la demande évoluent d’une manière proportionnelle.

Sur la zone «Ennasr II», les intervalles entre 110m²-130m² et 150m²-170m² sont les plus recherchés et offerts. L’offre des appartements à «Ennasr II» est aussi caractérisée par une disponibilité importante des tranches de superficies entre 70m²-90m². Les S+1 sont les plus offerts, mais aussi les plus recherchés à côté des S+2. Les S+3 représentent une typologie très disponible et demandée sur le marché locatif.

Aux «Berges du Lac II» où le loyer moyen s’élève à 3.100 dinars, les superficies comprises entre 110m² et 130m² constituent la tranche la plus demandée, suivies par les 170m²-190m². Les intervalles de superficies 130m²-150m² et 150m²-170m² se classent parmi le top 3 en termes de l’offre et de la demande. Les S+3 représentent la vaste majorité des configurations proposées et aussi demandées au Lac 2.

Selon l’étude, l’année 2022 a connu des fluctuations significatives en termes d’offres et de demandes d’appartements à louer. En revanche, la demande a connu une baisse remarquable en avril, suivie d’un pic en août et d’une baisse vers la fin de l’année. De son côté, l’offre a enregistré une baisse en avril, une évolution en juin et une progression entre les mois d’août et de novembre.