Industrie automobile : La Tunisie démarre sur les chapeaux de roue

La Tunisian Automotive Association (TAA), association des industriels des composants automobiles en Tunisie a tenu un événement intitulé « Automotive industry : Enabling the Future of Mobility ». Une rencontre servant de plateforme d’échange sur les avancées et les perspectives du secteur automobile tunisien.

A cette occasion, le président de la TAA, Nabhen Bouchaala a présenté l’association tout en soulignant son rôle essentiel dans la promotion et le soutien de l’industrie automobile en Tunisie.

Ila rappelé les actions entreprises par la TAA dans le cadre de l’exécution du pacte pour la compétitivité du secteur signé avec le gouvernement tunisien.

La Tunisie aujourd’hui de produire tous les composants automobiles

Nabhan Bouchaala a, également indiqué, dans une déclaration à African Manager, qu’il y a en Tunisie 200 entreprises dans le secteur d’automobiles, représentant 16 % des exportations du pays.

« C’est un secteur avancé, mais il se trouve aujourd’hui qu’il y a un impact considérable en termes de compétitivité, rendant la tâche un peu difficile. A cet effet, notre objectif en 2027 est d’arriver à doubler l’exportation par rapport à 2021, car nous pouvons atteindre les 60 mille emplois d’ici là», a-t-il souligné.

Le président de la TAA a, en outre, affirmé qu’il y a 8 actions sur 29 au total qui ont été entreprises ainsi que d’autres en cours, faisant savoir dans ce contexte que 6 actions essentielles dans le réglementaire et l’infrastructure doivent être mises en place.

Il a, par ailleurs, indiqué que moult grandes entreprises dans le secteur de l’automobile, dont Volkswagen, Renault, Mercedes, font en sorte de faire leur étude de développement en Tunisie, affirmant à cet effet que la Tunisie dispose de bon nombre d’avantages qui font d’elle le parfait candidat pour la fabrication de la totalité des composants d’automobiles.

Emergence d’un écosystème d’innovation

Dans le cadre du pilier Innovation, la TAA a lancé le projet Open S-Drive, un programme d’open innovation pour soutenir l’émergence d’un écosystème d’innovation et d’entreprenariat dans le secteur de l’automobile et la mobilité intelligente.

Ce programme permet, en effet, la rencontre de start-ups et des entreprises qui souhaitent développer l’innovation dans l’automotive et le transport intelligent. Ce programme est en partenariat avec Novation City et en coopération avec l’AFD via la CDC et expertise France.

Dans le cadre du pilier Visibilité et Image, la TAA a réalisé une stratégie de communication pour le secteur ainsi qu’un film promotionnel, en coopération avec la GIZ.

Bouchaala n’a pas manqué de présenter les réalisations des divers acteurs du secteur de l’industrie automobile en Tunisie ces derniers années, en termes d’investissements et de créations d’emplois, aussi bien dans l’industrie que dans les centres de développements.

Pour sa part, la Vice-présidente de la TAA, Myriam Elloumi, a partagé sa vision du futur et les défis de l’industrie automobile et a mis l’accent sur les perspectives ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

Elle a, par ailleurs, souligné l’importance de ces aspects dans le développement durable de l’industrie et l’investissement important des entreprises dans ce cadre : Bilan Carbone et minimisation de l’impact des entreprises, Energies renouvelables, Recyclage et circularité, innovations produits, ainsi que toutes les actions sur le plan social et gouvernance, notant que le secteur emploie 52% de femmes.

Elloumi a également rappelé l’importance du soutien des politiques publiques pour le maintien de la compétitivité de la Tunisie concernant la « sustainability », devenue la tendance la plus importante du secteur à l’échelle mondiale.

Film institutionnel

La présidente de la Commission Innovation et Communication de la TAA, Lamia Fourati, a dévoilé la nouvelle Stratégie de communication de la TAA. Elle a affirmé que la Tunisie se présente comme une destination incontournable pour l’avenir de la mobilité grâce à ses atouts : Smart, Agile, Compétitive et Durable. La TAA souhaite positionner la Tunisie en tant que destination à forte valeur ajoutée pour l’investissement dans le secteur automobile et également pour le sourcing des Supply Chain existante et future, une destination « Innovation at best cost »

Elle a également donné le coup d’envoi de la promotion du secteur automobile tunisien, en lançant le film institutionnel pour la promotion du secteur de l’industrie automobile en Tunisie « Tunisian Automotive Industry : Enabling the future of mobility », et a invité les personnes présentes à être des ambassadeurs de la promotion du secteur de l’industrie automobile en Tunisie.

A noter que la TAA continue de déployer des efforts pour développer l’industrie automobile tunisienne et se dit « engagée à maintenir un dialogue ouvert avec toutes les parties prenantes afin d’assurer un avenir prospère et durable pour le secteur ». Cette initiative est soutenue par Invest for Jobs – Initiative spéciale « Emploi décent pour une transition juste » à travers le projet « Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie II », mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie en étroite coopération avec le ministère tunisien de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.