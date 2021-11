La TAA et la GIZ collaborent pour le lancement d’une académie de formation en industrie automobile

Un mémorandum d’entente a été signé entre la Tunisian Automotive Association (TAA), l’agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) et le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, pour le lancement de la « Tunisian Automotive Management Academy » (TAMA), une académie de formation qui vise à développer des compétences indispensables à l’industrie automobile en Tunisie.

Cet accord, conclu récemment, vise, par ailleurs, la promotion du secteur automobile via le soutien à la mise en œuvre d’un « Pacte pour la Compétitivité de l’industrie automobile », l’élaboration d’un plan de communication pour le développement d’une image de marque du secteur automobile tunisien et le développement d’une banque de données pour ce secteur à l’usage notamment de potentiels investisseurs et donneurs d’ordre étrangers.

Il a, en outre, pour objectifs de favoriser une meilleure gestion des répercussions de la pandémie COVID-19 à travers le développement d’un guide sanitaire et le lancement de formations ciblées ( gestion des déchets du secteur automobile, réseautage international…).

La Tunisian Automotive Association est une association tunisienne à but non lucratif créée en février 2016, à l’initiative des acteurs de l’industrie des composants automobiles en Tunisie et de la FIPA (L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur) afin de favoriser les échanges, la collaborations et la synergie entre les entreprises du secteur de l’industrie automobile et d’accompagner les autorités tunisiennes dans les projets de développement et de promotion du secteur en Tunisie.