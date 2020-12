Infrastructure – Coupd d’envoi des travaux de revêtement du stade 15 octobre de Bizerte en gazon artificiel

Le coup d’envoi des travaux de revêtement du stade 15 octobre de Bizerte en gazon artificiel a été donné ce lundi, au cours d’une séance de travail sectorielle tenue au siège du gouvernorat.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Sihem Ayadi, secrétaire d’Etat à la jeunesse, au sport et à l’intégration professionnelle, a affirmé que tous les services de l’Etat sont soucieux à résoudre toutes les difficultés ayant entravé depuis 7 ans la réalisation des travaux de regazonnement et d’aménagement du stade 15 octobre.

« Il est inconcevable que le CA Bizertin reste sans stade toute cette période », a-t-elle souligné ajoutant que la pelouse du stade sera revêtue en gazon artificiel selon les normes de la FIFA ce qui permettra au club phare de la région de disputer tous ses matches ainsi que le déroulement des compétitions africaines ».

Ayadi n’a pas manqué de saluer les efforts consentis par les autorités régionales afin de résoudre tous les problèmes d’infrastructure sportive et de jeunesse dans le gouvernorat de Bizerte, rappelant à ce propos que le dossier d’appel d’offres pour les travaux du stade Aziz Jaballah de Menzel Bourguiba sont en cours d’élaboration parallèllement à la désignation des archtectes afin d’entamer les travaux dans les plus proches délais.

De son côté, le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider a assuré qu’une correspondance a été envoyée au ministère de l’intérieur pour obtenir exceptionnellement une prime de 250 mille dinars de la part de la Société tunisienne des industries de Raffinage (STIR).

Pour sa part, l’entrepreneur chargé des travaux de la pelouse a affirmé que le nouveau gazon artificiel qui sera implanté sera d’une qualité supérieure et répond aux normes internationales en vigueur, précisant que la fin de ces travaux est prévue fin avril 2021.

