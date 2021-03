Infrastructure – Lancement de l’appel d’offres pour le réaménagement du stade olympique d’El Menzah

L’appel d’offres pour le réaménagement du stade olympique d’El Menzah a été lancé mercredi, annonce le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration Professionnelle.

- Publicité-

L’agence TAP a appris, dans ce contexte, que les principaux travaux à entreprendre portent principalement sur la réhabilitation des gradins, le renforcement de leurs structures, le réaménagement des vestiaires, de la tribune de presse, de la tribune d’honneur et du tableau lumineux et le renouvellement de l’éclairage.

Les services du Ministère de la Jeunesse, des Sports, de l’Intégration Professionnelle et du ministère de l’Equipement tiennent à ce que les travaux soient réalisés selon les normes requises, afin que le stade soit homologué et puisse accueillir les matches continentaux et internationaux, souligne le ministère sur sa page officielle facebook.