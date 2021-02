Sidi Bouzid: 65 MD au profit de projets d’infrastructure routière

Une quarantaine de projets d’infrastructure routière sont en cours de réalisation dans le gouvernorat de Sidi Bouzid moyennant une enveloppe de 65 millions de dinars.

Ces projets portent sur l’aménagement de ponts, de voies routières et de pistes rurales sur 412 km, a indiqué Jamel Ben Brahim, directeur régional de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure à Sidi Bouzid.

Dans une déclaration à la TAP, il a précisé que parmi ces projets, sept s’étendent sur 169 km et coûtent plus de 32 millions de dinars. Ils concernent notamment l’installation d’un ouvrage hydraulique à Oued Hallouf (5 millions de dinars), l’embellissement des entrées des villes de Saida et Souk El Jedid (6 millions de dinars) ainsi que l’asphaltage de 20 kilomètres de pistes rurales à Cebbala Ouled Asker et Jelma (4 millions de dinars).

D’autres projets sont liés en particulier à l’entretien de plusieurs voies et pistes routières qui ont été endommagées par les inondations dans diverses délégations du gouvernorat de Sidi Bouzid, a ajouté la même source.