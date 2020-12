Infrastructure – Le projet de revêtement de la pelouse du 15 octobre en gazon artificiel approuvé

La commission régionale des marchés publics a approuvé le projet de revêtement de la pelouse du stade 15 octobre de Bizerte en gazon artificiel selon les normes imposées par la FIFA, dont le coût de réalisation a été estimé à 780 mille dinars, a annoncé le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, dimanche, dans un communiqué.

Les travaux devront débuter au cours de ce mois et la direction régionale de l’équipement sera chargée de la supervision technique du projet.

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle travaille en coordination avec le Conseil régional du gouvernorat de Bizerte et la direction régionale de l’équipement pour achever les procédures de publication de l’appel d’offres pour les travaux d’aménagement des vestiaires, de la tribune de presse, de la clôture et des unités sanitaires au cours du mois en cours.