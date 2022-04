Inondations en Afrique du Sud : Le bilan monte  à près de 400 morts

Les terribles inondations qui frappent l’Afrique du Sud depuis cinq jours ont fait près de 400 morts et 41.000 sinistrés, selon un nouveau bilan vendredi 15 avril, les recherches macabres de ceux encore portés disparus se poursuivant.

Au moins 55 personnes sont encore recherchées. L’armée avec des hélicoptères et plus de 4000 policiers ont été déployés. Mais déjà, le travail des secouristes qui ratissent le terrain au peigne fin consiste principalement à récupérer des corps. La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de Durban, ville portuaire du Kwazulu-Natal (KZN) ouverte sur l’océan Indien et épicentre des fortes pluies qui ont commencé le week-end dernier.

«Un total de 40.723 personnes ont été touchées. Malheureusement, le nombre de décès continue d’augmenter, le dernier bilan enregistré faisant état de 395 morts», a déclaré dans un communiqué le département de la Coopération et des Affaires traditionnelles de la province.

À l’aube, les recherches pour retrouver les disparus ont repris. Des équipes spéciales de la police épaulées par des hélicoptères ratissent la région au peigne fin, ont constaté des journalistes de l’AFP. Le gouvernement n’a donné aucune indication du nombre total de personnes recherchées.

Mais au cinquième jour de la catastrophe, les secouristes n’ont que peu d’espoir de retrouver des vivants : «Actuellement notre travail consiste principalement à récupérer des corps», a déclaré à l’AFP un secouriste, Travis Trower. Le président Cyril Ramaphosa en déplacement dans le Mpumalanga (Nord-Est) à l’occasion des fêtes de Pâques, a déploré une catastrophe «jamais vue auparavant dans le pays».

Les prévisions tablent sur davantage de pluie dans la journée et au cours du week-end, avec des risques de nouvelles inondations et glissements de terrain. Les intempéries affectent aussi la province voisine de l’Eastern Cape (sud-est) où «un décès a déjà été signalé», a indiqué Cyril Ramaphosa.