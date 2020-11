INP : Le mois de la conservation curative en visioconférence durant tout le mois de novembre

A la suite des mesures de prévention prises par le gouvernement en vue de réduire la propagation de la Covid 19, l’Institut national du patrimoine informe dans un communiqué publié sur sa page facebook que les activités du mois de la conservation curative se dérouleront en visioconférence sur le lien suivant https://n1.visio.tn/b/age-qxn-qfq.

La conservation curative est l’ensemble d’actions directement entreprises sur un bien culturel ou un groupe de biens ayant pour objectif d’arrêter un processus actif de détérioration ou de les renforcer structurellement. Ces actions ne sont mises en œuvre que lorsque l’existence même des biens est menacée, à relativement court terme, par leur extrême fragilité ou la vitesse de leur détérioration. Ces actions modifient parfois l’apparence des biens. Exemples : désinfestation de textiles, dessalement de céramiques, désacidification du papier, séchage contrôlé de matériaux archéologiques humides, stabilisation de métaux corrodés, consolidation de peintures murales, désherbage des mosaïques.

Organisée par l’INP et l’agence de mis en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC), cette manifestation prévoit durant tout le mois de novembre une panoplie d’activités et de conférences : « Conservation et restauration des objets métalliques », « Conservation et restauration des pièces de monnaie, d’objets en verre et d’objets en ivoire », « Conservation et restauration des céramiques », « Conservation et restauration des verres », « L’archéométrie de la céramique », « Analyses des objets saisis afin de dévoiler leurs authenticités », « La restauration des mosaïques du Musée Archéologique de Sfax », « Déroulement des travaux d’entretien des œuvres en mosaïque in situ ».

Plusieurs hommages seront rendus à des restaurateurs et des conservateurs qui se sont distingués dans leurs domaines

d’action.

La journée du 30 novembre qui coïncide avec la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien (29 novembre), sera invité le centre de sauvegarde du patrimoine culturel palestinien relevant du ministère du tourisme et d’archéologie de la Palestine, un centre qui a remporté plusieurs distinctions et prix en matière de restauration.