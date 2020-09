L’INP et l’Amvppc célèbrent la journée internationale contre le coronavirus

A l’occasion de la célébration le 21 septembre de la journée internationale de la paix dont le thème 2020 est « Façonner la paix ensemble », l’Institut National du Patrimoine (INP) et l’agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) organisent en collaboration avec l’amicale du personnel de l’INP une série d’activités et de manifestations dans cinq musées de la Tunisie.

Lors de cette journée porte ouverte programmée pour le 20 septembre, le Musée National du Bardo sera un espace d’échange autour du thème « Message de Paix ». Au musée archéologique de Zarzis, le public averti et curieux aura rendez-vous avec une manifestation autour du thème « La coexistence entre les religions au pays de l’olivier ». Quant au musée du patrimoine traditionnel de Kesra, il accueillera les enfants autour d’un rendez-vous ludique baptisé « Les enfants de la paix ».

La célébration de cette journée consacrée au renforcement des idéaux de la paix au sein de toutes les nations et dans tous les peuples aura lieu également au musée archéologique de Sousse avec une manifestation intitulée « Rameau d’olivier » et au musée de la Kasbah à Sfax avec pour thème » Sfax, ville de tolérance, de coexistence et de paix ».

Pour la journée du 21 septembre, le père blanc et écrivain Jean Fontaine donnera au musée Maakal Az-Zaim une conférence sur son ouvrage « Solidaire aller retour » paru aux Editions Arabesques. Considéré le missionnaire d’Afrique, Jean Fontaine a écrit plusieurs ouvrages sur la littérature arabe et tunisienne en particulier. Parmi ses nombreux ouvrages, l’on cite « La littérature tunisienne contemporaine », Paris, éd. CNRS, (1990), » Ecrivaines tunisiennes », Tunis, éd. Gai Savoir (1990), « Bibliographie de la littérature tunisienne contemporaine en arabe 1954-1996 », Tunis, éd. Ibla (1997), « Le roman tunisien a 100 ans (1906-2006), Tunis, éd. Arabesques (2009), » Bréviaire des prisonniers étrangers en Tunisie », Tunis, éd. Arabesques (2012), « Du côté des salafistes en Tunisie », Tunis, éd. Arabesques (2016)

Cette année, lit-on sur le site de l’organisation des Nations unies, il est devenu plus évident que jamais que nous ne sommes pas les ennemis les uns des autres. Au contraire, notre ennemi commun est un virus infatigable qui menace notre santé, notre sécurité et notre mode de vie. COVID-19 a plongé notre monde dans la tourmente et nous a rappelé avec force que ce qui se passe dans une partie de la planète peut avoir des conséquences partout dans le monde.

» La furie avec laquelle s’abat le virus montre bien que se faire la guerre est une folie « , a rappelé le Secrétaire général de l’ONU, Ant?nio Guterres, en mars 2020, appelant toutes les parties belligérantes à déposer leurs armes et à se concentrer sur la lutte contre cette pandémie mondiale sans précédent. Bien que ce message soit destiné aux partis et mouvements armés, la solidarité et la coopération entre pays, secteurs et générations sont également nécessaires pour gagner ce nouveau combat contre la pire crise de santé publique de notre temps.

Pour les Nations Unies, l’année 2020 devait déjà être une année d’écoute et d’apprentissage. Pour marquer son 75ème anniversaire, l’ONU a invité des millions de personnes dans le monde à se joindre à la campagne ONU75, la plus vaste conversation mondiale sur la construction de l’avenir pacifique et prospère que nous voulons.

« Alors que nous luttons pour vaincre la pandémie de COVID-19, votre voix est plus importante que jamais. En ces temps difficiles de distanciation physique, cette Journée internationale de la paix sera consacrée à favoriser le dialogue et l’expression de toutes vos idées. Le monde est invité à s’unir et à partager ses réflexions sur la façon de traverser cette tempête, de guérir notre planète et de la transformer pour le mieux ».