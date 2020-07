INS: Lancement de la première enquête nationale sur la migration

La première enquête nationale sur les migrations internationales en Tunisie « Tunisia-Hims », a été lancée, mercredi, dans le but de fournir des données statistiques précises, claires et fiables sur les migrations en Tunisie, a annoncé, l’Institut national de la statistique (INS) lors d’un point de presse tenu à Tunis.

L’enquête en question, la première du genre en Tunisie, et qui sera conduite durant la période allant de juillet 2020 à mars 2021, couvrira tout le territoire national et inclura un échantillon représentatif de tous les groupes concernés par la migration, dont, des migrants, des migrants de retour, des immigrés étrangers résidant sur le sol tunisien, etc.

Cette enquête vise principalement à contribuer à la mise en place d’un système d’information sur la migration en Tunisie, afin qu’il puisse constituer un mécanisme de base pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi des stratégies nationales dans le domaine de la migration. Il permettra également d’étudier les formes de migration internationale, ses causes, ses motivations, sa dynamique et ses effets, ainsi que les liens entre migration et développement.

» Le coût de cette enquête est d’environ 5 millions de dinars « , a fait savoir le directeur général de l’INS, Adnène Lassoued, notant qu’elle contribuera à consolider le partenariat dans le domaine des migrations entre les pays de la Méditerranée.