INTECMED inaugure son Centre régional d’innovation en Tunisie

La deuxième réunion du comité directeur d’INTECMED a eu lieu à Hammamet, avec la participation de représentants de tous les partenaires de Grèce, de Tunisie, d’Espagne et d’Egypte.

Dans ce cadre, pendant le séjour de l’équipe du projet, a eu lieu l’inauguration du Centre Régional d’Innovation Tunisien ainsi qu’une visite du hub qui a été créé, dans les installations de Technopolis de la ville de Bor Cedria, sous la responsabilité de l’Organisation Nationale de Recherche de Tunisie (ANPR), partenaire du projet.

L’ensemble du dispositif corporatif a été satisfait des travaux de la 2e réunion du comité de pilotage, tandis que, comme prévu, la prochaine réunion du projet aura lieu à Alexandrie, en Égypte, au cours de l’automne 2022.

L’objectif principal du projet INTECMED financé par l’UE est de développer un écosystème d’innovation intégré au niveau local pour soutenir le transfert de technologie et la commercialisation des résultats de la recherche, afin d’améliorer les liens entre les différents acteurs de l’innovation, notamment le système scientifique et l’enseignement supérieur, le gouvernement (en particulier au niveau local), le secteur privé (principalement les PME), et également les citoyens.