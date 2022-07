La nouvelle voie industrielle de la Tunisie

Beaucoup d’espoirs sont théoriquement fondés sur la nouvelle « Stratégie Industrie et Innovation à l’horizon 2035 », présentée cette semaine à Tunis lors d’une grand-messe qui souligne l’étendue d’un projet articule pour changer le visage du pays au cours des deux prochains lustres.

C’est qu’elle devra jeter les bases d’une politique industrielle qui soutient une transition vers plus de compétitivité et une remontée dans les chaînes de valeur, et définir une nouvelle voie industrielle, adaptée aux contextes économiques d’aujourd’hui et aux réalités de demain.

Une part majeure des actions à développer dans ce sens vise les futurs partenaires internationaux de la Tunisie et ce à l’effet d’accueillir et ancrer les entreprises et compétences sur son territoire. Se voulant destination d’excellence dans la région euro-méditerranéenne pour l’industrie et l’innovation, laa Tunisie mise sur ces deux piliers pour offrir un réservoir de croissance aux entreprises industrielles.

Un composé d’atouts

Collectivement, grâce à une mobilisation unique pour une « renaissance » industrielle, la promesse formulée dans la « Stratégie Industrie et Innovation à l’horizon 2035 » pourrait être basée sur un ensemble d’atouts, parmi lesquels le fait que la Tunisie investit dans les infrastructures et réseaux, pour faciliter l’accès aux marchés. En outre, elle mise sur ses filières industrielles, pour accélérer le développement, place l’innovation au cœur de sa stratégie, pour accélérer la croissance. Enfin, elle dispose d’un vivier de compétences, d’une offre importante de formations et investit dans la matière grise, pour offrir les meilleurs talents.

Après la crise financière de 2008, celle du COVID19 et d’autres événements ont entraîné un ralentissement de la mondialisation et annoncent des incertitudes et ruptures pour l’économie. En ce moment crucial de développement économique, la Tunisie doit affronter des défis multiples et vitaux pour ses activités industrielles qui nécessitent de redéfinir le rôle de l’Etat, ses attributions ainsi que les modalités de collaboration entre les différents acteurs et plus particulièrement entre le secteur privé et le secteur public.

Dans ce cadre, l’élaboration de la Stratégie industrielle et d’innovation à l’horizon 2035 permettra de concevoir et d’introduire les changements nécessaires au renforcement de la structure productive ainsi qu’au positionnement de la Tunisie en tant qu’espace attractif d’investissement et de coproduction de biens et de services avec des industriels nationaux et internationaux.

Pour ce faire, la stratégie industrielle doit établir un cadre pour le développement de l’industrie tunisienne sur la base de ses propres ressources et capacités, ainsi que de la coopération entre le monde économique, l’administration tout en se basant sur les nouvelles technologies, les connaissances et la science et d’autres secteurs dont la contribution est essentielle pour atteindre les objectifs escomptés.

Deux scénarios, à court et plus long terme

Deux horizons temporels sont fixés pour cette stratégie, le premier à court terme, d’ici 2025, et le deuxième à long terme, pour 2035. A court terme, un scénario peut être défini à partir des lignes de tendance existantes en ce qui concerne les changements dans l’évolution de la mondialisation économique ainsi que dans le domaine technologique. L’impact sur les activités productives des avancées dans la connaissance, dans des domaines tels que la numérisation, les biosciences ou les nouvelles énergies est déjà à l’ordre du jour, non seulement dans les pays les plus développés, mais aussi dans le monde entier.

La stratégie industrielle a aussi l’intention d’établir des considérations prospectives sur une période plus longue, horizon 2035, en s’appuyant sur des scénarios moins précis qui, néanmoins, fournissent des repères utiles pour orienter certaines des décisions à adopter actuellement, comptant bien sûr sur la nécessité d’un examen à mi-parcours de la stratégie.