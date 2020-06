Intervention en Libye : Al-Sissi reçoit la bénédiction de l’Arabie saoudite, des EAU et du Bahreïn !

Suite à ses menaces d’intervenir militairement en Libye face à la progression des troupes du GNA vers Syrte, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu le soutien de plusieurs pays arabes. Il s’agit notamment de l’Arabie saoudite, des Emirats arabes unis et du Bahreïn, nous apprend l’agence Ecofin.

Plusieurs pays arabes dont l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Bahreïn ont exprimé leur soutien à l’Egypte concernant sa position sur la Libye y compris toutes les mesures visant à défendre la sécurité nationale égyptienne et ses frontières occidentales, ainsi qu’à préserver sa stabilité.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a en effet prévenu samedi 20 juin que toute avancée des forces du Gouvernement d’union nationale (GNA) vers la ville stratégique de Syrte (ville natale de l’ex-dirigeant Mouammar Kadhafi), en Libye, pourrait mener à une intervention « directe » de l’Egypte dans le pays, demandant à son armée de « se préparer à effectuer n’importe quelle mission ici à l’intérieur de nos frontières, ou si nécessaire en dehors ».

Occupées par les troupes du maréchal Khalifa Haftar qui ont enchaîné, ces dernières semaines les revers militaires, les villes de Syrte et Al-Joufra représentent la « ligne rouge » à ne pas franchir, a averti Abdel Fattah al-Sissi. Dans un communiqué publié par l’agence de presse d’Etat SPA, le ministère des Affaires étrangères saoudien a déclaré que le Royaume soutient les propos de Sissi et l’Egypte « dans son droit de défendre ses frontières et son peuple ».