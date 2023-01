Lancement de la nouvelle version de la plateforme digitale JoussourINVEST.tn

La mise en ligne de la nouvelle version de la 1e plateforme digitale tunisienne de financement spécialisée dans l’investissement en capital et en quasi-capital, JoussourINVEST.tn a été annoncée lors d’un atelier organisé le 18 janvier 2023, à la Bourse de Tunis.

Lancée depuis septembre 2020, JoussourINVEST joue le rôle d’une MARKETPLACE pour mettre en relation des investisseurs en capital et des PME à la recherche de financement, afin de renforcer et de soutenir leur croissance. Pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs et leur offrir une meilleure expérience, plusieurs améliorations ont été apportées à l’instar de l’automatisation de l’adéquation entre spécificités du dossier d’investissement et la stratégie d’investissement des Fonds d’investissement et des Investisseurs. Ainsi, la mise en contact est plus intelligente et de plus en plus précise permettant de maximiser les opportunités de financement.

De plus, cette version offrira une optimisation fonctionnelle et une amélioration de l’usage technique en tant qu’outil d’aide à la décision.

Rappelons que JoussourINVEST.tn est le fruit d’un partenariat entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT), l’Association Tunisienne des Investisseurs en Capital (ATIC). Ce projet a été financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) à travers son programme Tunisia JOBS. Actuellement, la marketplace a enregistré plus de 2 800 inscriptions de PME et 61 investisseurs actifs. Près de 500 dossiers ont été déposés dont 36 ayant été clôturés positivement avec plus de 80 MDT investis.

La Directrice Générale de la Caisse Des Dépôts et Consignations, Néjia Gharbi, a déclaré, à cette occasion que » JoussourINVEST.tn permet à toutes les PME tunisiennes de soumettre leurs dossiers de manière simple, rapide et gratuite. Elle permet aux PME de faire le suivi en temps réel et ce, de manière sécurisée en garantissant la sécurité des données. Le matching PME/investisseurs de plus en plus intelligent dans cette nouvelle version se réalise directement, sans intermédiaires. Les entreprises inscrites sur la plateforme gagnent ainsi en visibilité, elles seront accessibles aux investisseurs de la place en un simple clic « .

De son côté, le Directeur Général de la Bourse de Tunis, Bilel Sahnoun, a précisé que la MARKETPLACE qui regroupe à la fois les investisseurs et les entreprises, peut promouvoir et préparer la réussite des opérations de sortie des investisseurs et particulièrement les gestionnaires des fonds d’investissement et les SICAR. A ce titre le nouveau Marché Alternatif, et après la finalisation de la règlementation et les aspects techniques et opérationnels, est actuellement à la disposition de nos investisseurs et entreprises pour trouver le financement adéquat, transparent, rapide, et à moindre coût.

Le Président de l’ATIC, Mohamed Salah FRAD, a indiqué que les principaux changements introduits sur JoussourINVEST portent sur les fonctionnalités permettant de répondre encore mieux aux attentes des utilisateurs de la plateforme de financement à savoir chercher, partager et disposer des informations dont ils ont besoin pour nouer des contacts plus pertinents et engager des flux d’affaires plus performants.

» Grâce à l’introduction de nouveaux filtres, les capital-investisseurs pourront désormais mieux cibler les PME qu’ils souhaitent financer et en particulier celles qui répondent à leurs stratégies d’investissements. Nous avons également amélioré la gestion des alertes de façon à informer et alerter plus efficacement les utilisateurs de la plateforme des opportunités de financement qui se créent « , a-t-il ajouté.

Cet atelier était également l’occasion de partager des témoignages de success- stories nées grâce à JoussourINVEST.tn.

Faiez Rouissi, Architecte et Promoteur du Projet Green Hills Resort a souligné que » le projet consiste en une station thermale écologique située à Bni M’tir offrant 3 types d’hébergement (chalets, chambres doubles et suites). Ce projet vise à atteindre l’autonomie énergétique à partir des énergies renouvelables et respecter l’environnement, protéger la nature et participer au développement durable inclusif.

Pour les besoins financiers du projet, qui sont importants, nous avons eu recours à la plateforme JoussourInvest, qui nous a permis de nous mettre en relation avec l’investisseur » CDC Gestion » qui a cru dans le projet et a fini par contribuer à son financement. D’ailleurs, nous n’hésiterons pas à repostuler une deuxième fois via la plateforme pour une éventuelle extension. Nous encourageons toute PME à la recherche d’un financement de façon aussi sûre et efficace à recourir à la plateforme JoussourInvest « .

Mohamed Ali Selmi cofondateur de la société KACO a déclaré » avec mes partenaires Malek Othmen et Houssem Lahbecha, nous avons fondé notre société KACO, spécialisée dans la fabrication des accumulateurs électriques. Dernièrement, nous avons lancé notre premier prototype de scooter électrique 100% tunisien. Il s’agit d’un produit à la fois innovant aussi bien sur le plan écologique qu’économique.

Grâce à la plateforme JoussourInvest, nous avons pu rencontrer notre premier Investisseur UGFS, et nous avons pu financer notre prototype. D’ailleurs, nous prévoyons de candidater encore à travers la plateforme pour la commercialisation du scooter et concrétiser ainsi notre projet « .