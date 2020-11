IRADA: Accord de financement au profit de la technopole de Sfax

Un accord de financement d’un projet de coopération au profit de la technopole de Sfax, a été signé, vendredi, dans le cadre du programme Irada financé par l’Union européenne.

Ce projet a pour objectif de développer les services liés aux secteurs des technologies de santé et de la mécanique dans la région, a précisé, le PDG de la technopole de Sfax, Fateh Krichène.

L’enveloppe de financement de ce projet, qui s’étale sur deux ans, est estimée à 1,7 MD, a-t-il précisé.

De son côté, le directeur général au développement régional à Sfax, Faouzi Ghrab a fait savoir que l’accord a pour but de mettre en place un centre d’excellence technologique au sein de la technopole de Sfax et qui sera spécialisé dans les technologies électriques et informatiques liées au domaine de la santé.

Le programme Irada concerne 8 gouvernorats à savoir Sfax, Médenine, Gabès, Sidi Bouzid, Gafsa, Kasserine, Jendouba et Bizerte. Financé par l’UE, ce programme contribue au développement durable à travers le soutien de projets qui répondent aux spécificités et besoins de chaque région essentiellement dans les domaines de la santé, l’agriculture et les secteurs innovants.