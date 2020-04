Irlande du Nord: démission du sélectionneur Michael O’Neill

Le sélectionneur de l’équipe de l’Irlande du Nord de football Michael O’Neill a annoncé mercredi sa démission de son poste qu’il occupait depuis plus de huit ans, après avoir conclu un accord à l’amiable avec la fédération.

“Après mûre réflexion et en avoir discuté avec ma fédération, j’ai estimé que le moment était venu pour moi de me retirer”, a déclaré O’Neill, qui restera comme le sélectionneur ayant qualifié pour la première fois l’Irlande du Nord à une phase finale d’un Euro, celui de 2016 en France.

O’Neill devait encore diriger la sélection pour les barrages qualificatifs pour l’Euro-2020, mais la pandémie de coronavirus, qui a provoqué le report d’un an du Championnat d’Europe et repoussé ces barrages à une date encore inconnue, a ruiné ses plans.

Agé de 50 ans, O’Neill doit en effet prendre en main le club anglais de Stoke City en novembre.

Il avait été nommé sélectionneur de l’Irlande du Nord en décembre 2011. Son fait de gloire restera la qualification de l’Irlande du Nord pour l’Euro-2016 où elle atteignit les 8es de finale (défaite contre le pays de Galles).