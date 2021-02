ISIE: Inauguration du Musée de la Démocratie

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux ont inauguré, mardi, à Tunis, le Musée de la Démocratie.

Le Musée de la Démocratie est un musée mobile qui fournit des informations civiques et électorales aux citoyens en utilisant les nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée, a indiqué Nabil Baffoun, président de l’ISIE, dans une déclaration à la presse.

L’objectif de ce musée est d’expliquer aux Tunisiens, toutes catégories confondues, des principes comme la démocratie, les élections et les mécanismes de passation du pouvoir, a-t-il ajouté.

Le musée mobile inauguré aujourd’hui au siège de l’administration régionale de l’ISIE Tunis 1, à Bab Bnat, sera ouvert au public dès cet après-midi. Il permet de vulgariser auprès des citoyens le concept d’institution de l’Etat, de les sensibiliser à leurs droits politiques et civils et de promouvoir leur participation à la vie publique et aux élections à travers la simulation d’une opération électorale en 3D.

Il est également accessible aux personnes sourdes et malentendantes en mettant à leur disposition une interprétation en langage des signes, ainsi qu’aux personnes malvoyantes ou non-voyantes, aux illettrés et aux personnes souffrant de troubles de l’apprentissage en fournissant une technologie de lecture d’écran.

L’ISIE programmera également des visites organisées au musée en collaboration avec les ministères de la Culture, de l’Education et de l’Enseignement supérieur, a indiqué Baffoun, soulignant qu’un calendrier des déplacements de ce musée mobile dans tous les gouvernorats a déjà été mis en place.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du gouverneur de Tunis, de la maire de Tunis et de représentants de la société civile.