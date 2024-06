Israël a abandonné son plan initial pour Rafah sous la pression américaine

Israël a revu ses opérations militaires à Rafah à la suite de discussions intensives avec des responsables américains afin d’éviter de franchir la « ligne rouge » fixée par l’administration Biden et de ne pas provoquer de crise dans les relations avec son allié le plus proche, a rapporté dimanche le Wall Street Journal, citant des responsables américains et israéliens.

Selon le rapport, Israël a abandonné son plan initial, qui prévoyait un raid de deux divisions dans la ville méridionale. La Maison Blanche craignait qu’une telle opération ne conduise à une escalade du conflit et à une augmentation significative du nombre de morts parmi les habitants de Gaza. Au lieu de cela, Israël a opté pour une campagne militaire qui se concentre sur la frontière entre Gaza et l’Égypte et sur une activité plus limitée à Rafah.

Ce changement d’orientation permet, entre autres, d’éviter les sanctions que les États-Unis auraient pu imposer, notamment l’interdiction proposée d’utiliser des armes américaines pour toute activité à Rafah. Malgré cela, les responsables américains et occidentaux ont déclaré qu’aucun plan concret n’avait été élaboré pour évacuer les résidents qui ont fui Rafah à la suite des avertissements et des attaques de Tsahal, y compris l’attaque au cours de laquelle des dizaines de civils palestiniens ont été tués dans l’incendie d’un camp de déplacés.

