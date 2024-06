Israël a violé les lois de la guerre à Gaza, selon l’ONU

Les forces israéliennes pourraient avoir violé à plusieurs reprises les principes fondamentaux du droit de la guerre et ne pas avoir fait la distinction entre les civils et les combattants lors de leur campagne militaire dans la bande de Gaza, a déclaré mercredi le Bureau des droits de l’homme des Nations unies (HCDH).

Dans un rapport évaluant six attaques israéliennes qui ont fait un grand nombre de victimes et détruit des infrastructures civiles, le Bureau des droits de l’homme des Nations unies (HCDH) a déclaré que les forces israéliennes « pourraient avoir systématiquement violé les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution dans l’attaque ».

« L’obligation de choisir des moyens et des méthodes de guerre qui évitent ou, à tout le moins, minimisent dans toute la mesure du possible les dommages causés aux civils semble avoir été systématiquement violée dans la campagne de bombardement israélienne », a déclaré Volker Turk, haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme.

La mission permanente d’Israël auprès des Nations unies à Genève a qualifié l’analyse de « factuellement, juridiquement et méthodologiquement erronée ».

Le rapport détaille six incidents qui ont eu lieu entre le 7 octobre et le 2 décembre, au cours desquels le bureau des droits de l’homme de l’ONU a pu évaluer les types d’armes, les moyens et les méthodes utilisés dans ces attaques.

« Nous avons estimé qu’il était important de publier ce rapport maintenant, en particulier parce que dans le cas de certaines de ces attaques, huit mois se sont écoulés et nous n’avons pas encore vu d’enquêtes crédibles et transparentes », a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du bureau des droits de l’homme de l’ONU.

« Nous demandons tout d’abord aux autorités israéliennes de prendre des mesures pour garantir la tenue d’enquêtes appropriées et transparentes.

Elle a ajouté qu’en l’absence d’enquêtes transparentes, « une action internationale serait également nécessaire à cet égard ».

La semaine dernière, le bureau des droits de l’homme des Nations unies a déclaré que le meurtre de civils au cours d’une opération israélienne visant à libérer quatre otages pouvait être assimilé à des crimes de guerre.

