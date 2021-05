Israël-Palestine: Nouvelle nuit de bombardements à Gaza, impasse diplomatique à l’ONU

Les rues de Gaza restaient désertes, lundi 17 mai au matin, après une nouvelle série de bombardements nocturnes par l’armée israélienne, alors que le Hamas et Israël sont restés sourds aux appels internationaux à la désescalade.

Ces nouvelles frappes israéliennes surviennent alors que l’enclave palestinienne, contrôlée par Hamas, a enregistré, dimanche, son bilan quotidien le plus lourd depuis le début de ce nouvel épisode de violences : 42 Palestiniens, dont au moins huit enfants et deux médecins, sont morts dans des raids, selon le ministère de la Santé. Depuis le 10 mai, 200 Palestiniens ont été tués, dont au moins 59 enfants, et plus de 1 300 blessés. Côté israélien, dix personnes ont été tuées dont un enfant, et 294 blessées à la suite de tirs de groupes armés palestiniens de Gaza, dont le Hamas au pouvoir.

Plus de 3 150 roquettes ont été tirées vers Israël depuis le début des hostilités meurtrières. Il s’agit du rythme le plus élevé de projectiles jamais tirés sur le sol israélien, a fait savoir l’armée. « L’intensité de ce conflit, c’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant », s’est alarmé Robert Mardini, directeur général de la Croix-Rouge.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni, dimanche, pour une nouvelle session d’urgence sur le conflit israélo-palestinien, la troisième en une semaine, sans adoption à ce stade d’une déclaration commune ni de propositions permettant d’aboutir à une cessation des hostilités. La session a donné lieu à des échanges de diatribes entre les deux parties opposées.

Les Etats-Unis continuaient, dimanche, à refuser toute déclaration conjointe permettant d’aboutir rapidement à un arrêt des hostilités. Depuis une semaine, Washington, isolé, a déjà rejeté deux textes proposés par trois membres du Conseil : la Tunisie, la Norvège et la Chine. Le ministre des affaires étrangères chinois a regretté l’obstruction américaine pour faire adopter une déclaration.