Israël redoute que Londres cesse bientôt de lui vendre des armes

Plusieurs médias israéliens ont laissé entendre, ce lundi qu’Israël eedoute que le Royaume-Uni cesse de lui vendre des armes dans les tout prochains jours, en plus d’autres mesures prises par le nouveau gouvernement travailliste pour inverser la politique de son prédécesseur à l’égard d’Israël en raison de la guerre contre le Hamas à Gaza.

Le Royaume-Uni a repris ce mois-ci ses versements à l’UNRWA et retiré son veto à la demande de mandat d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, introduite par le procureur de la Cour pénale internationale.

Plusieurs médias ont ajouté à cela qu’Israël pensait que le Royaume-Uni pourrait annoncer la fin de ses ventes d’armes à Israël.

Selon le site d’information Ynet, qui ne cite pas ses sources, Israël craindrait que d’autres pays emboitent le pas au Royaume-Uni si ce dernier mettait un terme à ses exportations d’armes.

D’autres médias ont fait état de pareilles rumeurs, certains citant des sources diplomatiques anonymes.