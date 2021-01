Italie: Cristiano Ronaldo relance la Juventus

La Juventus Turin, en 2021 comme en 2020, reste hautement dépendante des éclairs du Portugais, Cristiano Ronaldo, grand artisan de la nette victoire des Bianconeri contre l’Udinese (4-1) dimanche en clôture de la 15e journée de Serie A.

Avec deux buts (31e, 70e) et une passe décisive pour Federico Chiesa (49e), CR7 conforte sa place de meilleur buteur (14 buts) à un mois de son 36e anniversaire. Paolo Dybala a conclu la belle soirée turinoise dans le temps additionnel (90+3e).

Oubliée la sortie ratée de 2020 contre la Fiorentina (0-3), les hommes d’Andrea Pirlo n’ont cette fois pas laissé filer de points, pour ne pas perdre davantage de terrain sur l’AC Milan, leader avec dix points d’avance, leur adversaire mercredi à San Siro.

Comme souvent depuis le début de la saison, la Juve, privée d’Alvaro Morata (gêne musculaire à une cuisse) et Adrien Rabiot (suspendu), n’a toutefois pas tout maîtrisé. L’Udinese pensait même avoir ouvert la marque par Rodrigo De Paul (10e) avant que le but ne soit annulé après intervention de la VAR pour une main au début de l’action.

Mais la première balle de but pour Ronaldo (chipée par Ramsey dans les pieds du même De Paul) allait tout changer: comme souvent, une fois lancé, le Portugais ne manquait pas la cible (31e). Il ne la manquera pas davantage en seconde période (70e) pour donner de l’ampleur au succès turinois après avoir, entre-temps, servi en profondeur Chiesa pour le 2-0

qui a rendu les choses plus simples en seconde période.

Outre le but refusé en début de match, les deux barres touchées par l’Udinese et la réduction du score concédée en fin de match à Zeegelaar (90e) ont quand même rappelé les fragilités du nonuple champion d’Italie, à l’entame d’un mois de janvier intensif qui verra les Bianconeri rencontrer Milan, Sassuolo puis l’Inter.

