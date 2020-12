Championnat d’Italie: Naples, facile vainqueur du dernier Crotone, se replace

Naples a rejoint au classement la Juventus Turin(3e ex aequo) grâce à sa facile victoire à Crotone (4-0), lanterne rougequi a joué quarante minutes à dix, dimanche lors de la 10e journée de SerieA.

Les Napolitains, de nouveau vêtus de leur maillot « argentin » (rayures verticales bleues et blanches) en hommage à Diego Maradona, ont débloqué le match en première période d’une jolie frappe travaillée de leur capitaineLorenzo Insigne (31e).

Après l’exclusion du milieu calabrais Jacopo Petriccione pour un tacle dangereux (50e), tout est devenu plus facile pour le Napoli qui a ajouté trois buts par Hirving Lozano (58e), Diego Demme (76e) et Andrea Petagna (90+1e).

Avec ce succès, les hommes de Gennaro Gattuso comptent le même nombre de points (20) que les Bianconeri, sachant qu’ils ont écopé d’un point de pénalité (en plus d’une défaite sur tapis vert) pour avoir déclaré forfait pour le match à Turin contre la Juventus début octobre, en raison de cas de Covid-19 dans leur effectif.

Naples et Juve comptent un point de retard sur l’Inter Milan (2e) et trois sur le leader, l’AC Milan, qui a l’occasion d’accroître son avance en soirée sur le terrain de la Sampdoria à Gênes.