Jamoussi : L’Armée est prête en cas de dégradation de la situation en Libye

Réunie lundi, la Commission Sécurité et Défense à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a examiné la question de la sécurité nationale et les développements de la situation sur les frontières Sud-est du pays.

Dans une déclaration aux médias, à l’issue de la réunion, le ministre de la Défense nationale par intérim Mohamed Karim Jamoussi a souligné que la situation est ” rassurante ” dans le Sud-est du pays, assurant que les unités de l’Armée sont tout à fait ” prêtes ” pour faire face à tout imprévu.

” Les unités sécuritaires et militaires ont renforcé leur présence dans le Sud-est de la Tunisie pour parer à toute éventualité en cas de dégradation de la situation en Libye “, a-t-il dit. Et d’ajouter ; ” je veux rassurer l’opinion publique à ce sujet “.

De son côté, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Sabri Bachtobji a indiqué que le consulat tunisien à Tripoli est resté ouvert, depuis 2018, ajoutant que la mission tunisienne est la seule représentation diplomatique établie aujourd’hui dans la capitale libyenne et ce, en dépit de la complexité de la situation dans ce pays.

Selon Imed Khémiri, président de la commission, les participants à cette réunion ont discuté, du rôle de la diplomatie tunisienne dans le dossier libyen, la position de la Tunisie concernant la Conférence de Berlin, les menaces qui pèsent sur la sécurité nationale et la visite du président kais Saied en Algérie.